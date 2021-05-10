إنقاذ 291 مهاجرا غير شرعي من جنسيات عربية وإفريقية وأسيوية

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية من إنقاد 291 مهاجر من الجنسيات الإفريقية والعربية والأسيوية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.
وأوضح الجهاز، في إيجاز صحفي، بأنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى بش شمال الزاوية حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.
وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا” إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح الجهاز، سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
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