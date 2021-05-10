إنقاذ 291 مهاجرا غير شرعي من جنسيات عربية وإفريقية وأسيوية

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية من إنقاد 291 مهاجر من الجنسيات الإفريقية والعربية والأسيوية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

وأوضح الجهاز، في إيجاز صحفي، بأنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى بش شمال الزاوية حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا” إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الجهاز، سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.