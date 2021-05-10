الخطوط الإفيريقية تعلن إلغاء عدد من الرحلات من وإلى مدينة بنغازي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية (المنطقة الشرقية) إلغاء عدد من رحلاتها المجدولة أيام الاربعاء والخميس والجمعة. وبينت شركة الخطوط الجوية الإفريقية أن إلغاء الرحلات جاء بسبب ظروف خارجة عن إرادة الشركة. ودعت الشركة المسافرين على متن الرحلات الملغية لمراجعة مكاتب المبيعات لأي إستفسار أو إجراء مبينة أن الرحلات الملغية ليوم الأربعاء 12/05/2021 مصراته – بنغازي • رقم الرحلة 8U218 |، بنغازي – معيتيقة • رقم الرحلة 8U215 |. رحلات يوم الخميس 13/05/2021 بنغازي – الكفرة • رقم الرحلة 8U224 |، | الكفرة – بنغازي • رقم الرحلة 8U225 | ، بنغازي – مصراته • رقم الرحلة 8U219 |، مصراته – بنغازي • رقم الرحلة 8U218 |، بنغازي – معيتيقة • رقم الرحلة 8U217 |، معيتيقة – بنغازي • رقم الرحلة 8U216 | رحلات يوم الجمعة 14/05/ 2021 مصراته – بنغازي • رقم الرحلة 8،U218 |، بنغازي – معيتيقة • رقم الرحلة 8U215 |

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