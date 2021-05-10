الغرفة الصناعية والتجارية الليبية تنظم معرضا لـ 50 شركة بناء تركية لإعادة الأعمار

تشارك أكبر 50 شركة بناء تركية، في معرض “Turkish Expo Construction” الذي سيفتح أبوابه بين 29-31 مايو بالعاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب موقع “ترك بريس”، ينظم المعرض شركة “ICF للمعارض” التركية، برعاية اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الليبية، من أجل البدء بإعادة إعمار ليبيا، ومن المنتظر أن يزور المعرض رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ووزراء ومسؤولون رفيعو المستوى ورجال أعمال ومستثمرون.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، أشار رئيس مجلس إدارة شركة “ICF للمعارض” مسعود أقبنار” أن رجال الأعمال الأتراك التقوا الدبيبة مع 14 وزيرا من حكومته، أثناء زيارتهم الأخيرة إلى تركيا، وقد أكد أن رجال الأعمال أعربوا عن حماسهم تجاه دعوة الدبيبة رجال الأعمال الأتراك إلى العودة من جديد إلى ليبيا.

وأوضح أقبينار، أن ليبيا على رأس الدول التي يعرفها رجال الأعمال الأتراك لاستثماراتهم الطويلة فيها.