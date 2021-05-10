تعيين السفير نورلاند مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعيين السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا بالإضافة إلى مهمّته كرئيس للبعثة الدبلوماسية إلى ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإمريكية نيد برايس في بيان له أن نورلاند سيقود من خلال دوره كمبعوث خاص للولايات المتحدة، الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز الدعم الدولي لإيجاد حلّ سياسي وشامل ومتفاوض عليه يقوده الليبيون، وتيسّره الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن نورلاند دبلوماسي عريق في السلك الدبلوماسي وكان سفيرا ثلاث مرات، وهو يشغل منصب رئيس البعثة الأمريكية الدبلوماسية في مكتب ليبيا الخارجي في تونس منذ آب/أغسطس 2019.

وأشار البيان إلى أن إضافة دور المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى مسؤوليات السفير نورلاند كرئيس بعثة مؤشّر على الأهمية الكبرى التي توليها الولايات المتحدة للتواصل الدبلوماسي المُركّز على مستوى عالٍ لدعم العملية السياسية الليبية التي ستبلغ ذروتها في الانتخابات التي ستجري في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 مضيفا أن نورلاند سيعمل عن كثب مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين لتعزيز الجهود لإبقاء العملية السياسية على المسار الصحيح وضمان إخراج القوات الأجنبية من ليبيا كما سيعمل عن كثب مع الزملاء من شتى الوكالات في واشنطن والمجتمع المدني والشركاء في المجال الإنساني لتعزيز دور الولايات المتحدة في دعم الشعب الليبي بنشاط في سعيه لتحقيق السلام الدائم والأمن والازدهار في بلدهم كما سيُبقي المبعوث الأمريكي الخاص الكونغرس على اطلاع وثيق بجهودالخارجية الأمريكية.

وهنأت وزارة الخارجية السفير نورلاند على دوره الجديد والموسّع في قيادة الجهود الأمريكية في ليبيا وعلى الصعيد الدولي لدعم حلّ سياسي للصراع الليبي.