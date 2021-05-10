الهند تترأس غدًا جلسة مغلقة غير رسمية بخصوص ليبيا

نيويورك 09 مايو 2021 (وال)- تعقد غدا الإثنين جلسة مغلقة غير رسمية، للجنة العقوبات، وفريق الخبراء برئاسة الهند، وذلك لمناقشة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجزاءات.

تُشارك في الجلسة ‎ليبيا وأعضاء المجلس، ودول الجوار، والدول المهتمة بالشأن الليبي، ومن ورد اسمها في تقرير لجنة العقوبات، كذلك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأوروبي. ‏

اجتماع يعتبر الرابع من نوعه يهدف إلى نقاش وتفنيد ما ورد في تقارير فريق الخبراء، ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات الأممية بالأخص في موضوع الالتزام بحظر السلاح وتجميد الأصول، ومحاولات تصدير النفط بشكل غير قانوني، وإجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات. (وال- نيويورك) س خ

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