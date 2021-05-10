إنقاذ أكثر من 700 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا وإعادتهم إلى الزاوية وطرابلس

اعترض خفر السواحل الليبي أكثر من 700 مهاجر في البحر المتوسط، وأعيدوا إلى ليبيا، في وقت قتل 5 مهاجرين آخرين من بينهم طفل في تحطم قاربهم.

وكشفت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء المساهلي، اليوم الإثنين، في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن أكثر من 700 مهاجرا تم اعتراضهم في البحر المتوسط يوم الأحد وأعيدوا إلى ميناءي الزاوية وطرابلس.

ومن بين الناجين، تم إحصاء أكثر من 60 امرأة، وما لا يقل عن 40 طفلاً من وكالات الأمم المتحدة الموجودة في الموانئ، إذ تم نقلهم إلى مراكز احتجاز.

كما شهد أمس الأحد، مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفل، غرقوا عندما تحطم قاربهم قبالة السواحل الليبية، وأعاد صيادون الناجين من نفس القارب إلى ليبيا.

ومنذ بداية العام الجاري اعترض خفر السواحل الليبي حوالي 7500 مهاجرا في البحر وعادوا إلى البلاد، وفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وتفسر الزيادة في أعداد المهاجرين بعدم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا بسبب الأزمة الصحية، وهدوء جبهات القتال في طرابلس والطقس الهادئ.

وخلال اليومين الماضيين أيضا، وصل إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، أكثر من 1400 مهاجرا، موزعين على حوالي 15 قاربًا.

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