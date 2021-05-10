ليبيا تشارك في مؤتمر إدارة تدفقات الهجرة بين الإتحادين الأوروبي والأفريقي

شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين في فاعليات المؤتمر الوزاري لإدارة تدفقات الهجرة بين الإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي المنعقد في مدينة المنعقدة في العاصمة البرتغالية لشبونة بناء على دعوة مشاركة وجهت من وزير الداخلية البرتغالي إدوارد كابريتا إلى نظيره الليبي عميد خالد مازن

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الفريق الفني المكلف من وزير الداخلية ناقش مع المشاركين في المؤتمر عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة عديد من القضايا التي من شأنها تطوير التعاون بين ليبيا والإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي في مجالات الحد من تدفقات الهجرة من وإلى ليبيا، وكذلك سبل التنسيق والتعاون في مجال تطوير قدرات منظومة خفر السواحل والمراقبة الحدودية للمنافذ البحرية، والبرية والجوية.

وأشار الفريق الفني المشارك الممثل لوزارة الداخلية الليبية إلى الأوضاع الاستثنائية للمهاجرين الموقوفين بمراكز إيواء المهاجرين والعراقيل التي تواجه أوضاعهم الإنسانية وتهيئة الظروف الصحية والنفسية لهم تمهيداً لترحيلهم.

وجدد الفريق الفني المشارك التأكيد على استعداد وزارة الداخلية التام للتعاون مع فرق وبعثات المنظمات الإنسانية المحلية والدولية المعنية، من أجل العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث.