ديوان المحاسبة يطالب وزارة الخارجية بمعاجلة ملف الإيفاد بشأن العمل الدبلوماسي

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طالب ديوان المحاسبة، اليوم الإثنين، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة الملاحظات المرصودة بما يضمن التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للإيفاد بشأن العمل السياسي والقنصلي، وذلك في إطار نتائج تقييمه لملف الإيفاد بالوزارة.

وشدد الديوان، في خطاب موجه إلى الخارجية، على ضرورة مراجعة كافة ملفات الموفدين المشمولين بالقرار رقم (640 / 2020 )م للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المطلوب توافرها قانونا في الموفد، وإعادة النظر بالسحب لكافة القرارات الفردية الصادرة بالمخالفة للقانون خلال العام (2021 )م.

وأكد ديوان المحاسبة، على أن تكون جميع مخرجات الإيفاد عبر لجنة شؤون الإيفاد بالخارج المنصوص عليها قانونا.