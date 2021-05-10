عميد غدامس: مستشفى البلدية بلا كوادر طبية ونقل المرضى لأماكن أخرى يستغرق 3 ساعات

قال عميد بلدية غدامس قاسم المانع، إن المستشفى العام بالمدينة يفتقر للكوادر الطبية والطبية المتخصصة، ما ولّد ضعفا في الخدمات الطبية، و يفترض على وزارة الصحة توفير كوادر طبية من خارج المدينة ومعالجة أوضاعهم المادية، فمن يصل من طرابلس مثلا يخسر فرصا كثيرة تضمن له دخلا مريحا بتعاونه مع عيادات خاصة ومستشفيات وغيرها، فيضطر لترك العمل لدينا.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم: “نأمل تدارك الوضع قبل حصول أي مشاكل خارجة عن إرادتنا، ونقل مريض لأقرب مستشفى يحتاج أكثر من 3 ساعات على أقل تقدير، وقسم الغسيل الكلوي يعمل بكادر من الفنيين المحليين ويوفر خدمة جيدة إلى الآن”.