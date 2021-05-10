ليبيا الان

عميد غدامس: مستشفى البلدية بلا كوادر طبية ونقل المرضى لأماكن أخرى يستغرق 3 ساعات

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عميد بلدية غدامس قاسم المانع، إن المستشفى العام بالمدينة يفتقر للكوادر الطبية والطبية المتخصصة، ما ولّد ضعفا في الخدمات الطبية، و يفترض على وزارة الصحة توفير كوادر طبية من خارج المدينة ومعالجة أوضاعهم المادية، فمن يصل من طرابلس مثلا يخسر فرصا كثيرة تضمن له دخلا مريحا بتعاونه مع عيادات خاصة ومستشفيات وغيرها، فيضطر لترك العمل لدينا.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم: “نأمل تدارك الوضع قبل حصول أي مشاكل خارجة عن إرادتنا، ونقل مريض لأقرب مستشفى يحتاج أكثر من 3 ساعات على أقل تقدير، وقسم الغسيل الكلوي يعمل بكادر من الفنيين المحليين ويوفر خدمة جيدة إلى الآن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك