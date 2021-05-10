ميركل للدبيبه: ألمانيا تدعم انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة التأكيد على دعم ألمانيا لعملية السلام بين الليبيين وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية المسلحة من ليبيا

وبين السفير الألماني لدى ليبيا أولفير افسيتا في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” أن ميركل شجعت خلال مباحثات مع الدبيبه عبر تقنية الفيديو اليوم الاثنين التحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.

كما ناقش الجانبان الهجرة والقضايا الإقليمية والتطورات الاقتصادية والخطوات التالية للعملية السياسية في ليبيا.