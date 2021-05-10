ليبيا الان

ميركل للدبيبه: ألمانيا تدعم انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة التأكيد على دعم ألمانيا لعملية السلام بين الليبيين وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية المسلحة من ليبيا

وبين السفير الألماني لدى ليبيا أولفير افسيتا في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” أن ميركل شجعت خلال مباحثات مع الدبيبه عبر تقنية الفيديو اليوم الاثنين التحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.

كما ناقش الجانبان الهجرة والقضايا الإقليمية والتطورات الاقتصادية والخطوات التالية للعملية السياسية في  ليبيا. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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