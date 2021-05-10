مكالمة فيديو بين ميركل و الدبيبة لبحث الانتخابات وخروج المرتزقة والهجرة

قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، إنه في مكالمة الفيديو اليوم ، ناقشت المستشارة أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة الخطوات التالية للعملية السياسية في ليبيا، وقد شجعت المستشارة رئيس الوزراء فيما يتعلق بالتحضيرات للانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.

وأضاف أوفتشا في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، جددت المستشارة الألمانية، دعم ألمانيا لعملية السلام بين الليبيين وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية المسلحة، كما ناقشا الهجرة والقضايا الإقليمية والتطورات الاقتصادية.