الدبيبة يعهد بدعم المشاريع المتوقفة في جامعة طرابلس

في زيارة هي الأولى إلى الصرح التعليمي في العاصمة، زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الأحد، جامعة طرابلس وتفقد خلالها المشاريع المتوقفة والتي تصل نسب الإنجاز فيها أكثر من 90%.

وتعهد الدبيبة في جولته بتسهيل ودعم استكمال المشاريع المتوقفة، بهدف تطوير الجامعة والنهوض بالعملية التعليمية نحو الأفضل، كما هنّأ الحضور بقرب حلول عيد الفطر، مُثمنًا حضور الشباب من مختلف المناطق والمدن والأعمار والتخصصات في حدث شبابي يهدف إلى لمّ الشمل وتجديد العلاقات بين الشباب.

وأكد رئيس الحكومة أن المكان الصحيح لتواجد شباب وشابات بلادنا هو في القاعات والفصول الدراسية وفي ملاعب الأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية وفي المكتبات وعلى المسارح، موضحاً أن من الجامعات يخرج المتخصصون الأكاديميون، وأيضا الفنانون والمبدعون والرياضيون المتفوقون والسياسيون، مضيفا أن من الجامعات تنطلق الحركات الوطنية الشبابية الواعية والواعدة التي من شأنها أن تساهم في نمو وازدهار الوطن”.

وأوضح الدبيبة أنه لا يزال أمامنا الكثير من الأعمال للرقي بالتعليم والمؤسسات التعليمية للمرتبة التي نطمح إلى الوصول إليها حتى يكون تعليمنا في أعلى التصنيفات، منوهاً أنه ليس طريقا مستحيلا، بل بالتخطيط والعمل الصحيح والتواضع والإرادة الحقيقية والتعاون بين المسؤولين والأساتذة والطلاب يمكن تحقيق هذا الهدف.

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