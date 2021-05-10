تحرير 110 مخطوفين من جنسيات مختلفة كانت تحتجزهم عصابات مسلحة في بني وليد

أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، اليوم الاثنين، عن تحرير 11 مخطوفا من جنسيات مختلفة كانت تحتجزهم «عصابات مسلحة» في مدينة بني وليد، وذلك خلال عمليات مداهمة استهدفت 16 مقرا.

وقال «اللواء 444 قتال» عبر صفحته على «فيسبوك» إن مفارزه نفذت «بتعليمات آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللّواء ركن عبدالباسط مروان، فجر اليوم عمليّة عسكريّة اقتحمت فيها ستّة عشر مقرّاً للعصابات المسلّحة والّتي تمتهن الخطف والسّرقة داخل مدينة بني وليد».

وأوضح أنه «على إثر هذه العملية قامت مفارز اللّواء بتحرير عدد من المخطوفين وصل عددهم إلى 110 مخطوفا من جنسيات مختلفة»، مشيرا إلى أن «العصابات الإجراميّة قامت بخطفهم ومطالبة ذويهم بدفع الأموال مقابل حرّيّاتهم».

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وطمأن «اللواء 444 قتال» أهالي المخطوفين بأن أبناءهم بصحّة جيّدة وسيحالون إلى جهات الاختصاص، مؤكدا استمرار جنوده في مهامّهم، منوها إلى أنهم «سيقتحمون أوكار الجريمة أينما كانت وستطالهم أيدينا رغماً عنهم، وسنحقّق عدالة القانونِ فيهم ولن ندّخر جهداً لملاحقتهم مهما اختبأوا أو ابتعدوا»..

وسبق أن نفذت قوات «اللواء 444 قتال» عمليات مداهمة لأوكار العصابات الإجرامية المسلحة في بني وليد والمنطقة الغربية وكذلك ضواحي طرابلس خلال الفترة الماضية تمكن من خلالها من تحرير عشرات المحتجزين الأجانب غالبيتهم ضحايا لتجار البشر.

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