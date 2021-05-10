اعتقال مالطي في زوارة للاشتباه في نشاط إجرامي

قالت صحيفة “تايمز أوف مالطا” إن سلطات بلادها، ساعدت في الإبلاغ عن رجل مالطي يُدعى جيسموند فيلا قُبض عليه في ليبيا، بسبب الاشتباه في نشاط إجرامي يتعلق بتهريب البشر والمخدرات.

أشارت الصحيفة إلى أن فيلا البالغ من العمر 45 عاما، والمعروف بـ”إل بلغارو”، قُبض عليه في مدينة زوارة للاشتباه في انخراطه في جرائم تهريب البشر والمخدرات، مؤكدة أن قوة الردع الخاصة هي من نفّذت عملية الاعتقال.

وأوضحت “تايمز أوف مالطا”- بحسب مصادرها- أن قوة الردع تلقت بلاغاً عن مكان وجوده وقامت بعملية القبض، مشيرة إلى أن المتهم معروف جداً لدى أجهزة إنفاذ القانون المالطية، ويشتبه في أنه يلعب دورًا في تهريب شحنات القنب الهندي، باستخدام نفس الشبكات الإجرامية التي تستخدمها العصابات التي تسهل تدفقات الهجرة عبر المتوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة الأمن المالطية تتعاون مع نظيراتها الليبية ويتم تبادل المعلومات بينهم حول نشاط المخدرات في المنطقة منذ عدة أشهر، موضحة أن المعلومات التي تحدد هوية فيلا كشخص مهم تم نقلها إلى ليبيا منذ عدة أشهر.

وتم في عام 2016، تسمية “فيلا” أثناء جلسة محاكمة من قبل رجلين متهمين بإدارة عملية كبيرة لتهريب المخدرات في مالطا، فيما أشارت الصحيفة أن السلطات تُنسق مع ليبيا حيال الإجراءات القانونية الواجبة في ليبيا في هذه المسألة، مضيفة أنه ووفق مصادرها لا توجد مصلحة في التدخل لتسليم فيلا إلى فاليتا في الوقت الحالي.

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