500 مليون لإعادة إعمار مرزق‎

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة مرزق.

وبحسب القرار فإن الصندوق والبالغ رأس ماله 500 مليون دينار، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

ويكون للصندوق مجلس أمناء ومدير عام ونائب له، على أن يتم تسميتهم في وقت لاحق.

ويُموّل الصندوق من إيرادات رسم بيع النقد الأجنبي وما يُخصص له من ميزانية، إلى جانب مساهمة من شركات أجنبية في إطار المسؤولية الاجتماعية، وهبات مالية قد يحصل عليها الصندوق.

ومن مهام صندوق إعادة إعمار مدينة مرزق وحصر وتقييم الأضرار ووضع خطط للتنمية والإعمار، وإيجاد مقترحات تعويض غير نقدية للمتضررين.

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