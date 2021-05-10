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أسواق الملابس في بنغازي.. إقبال ضعيف رغم وفرة العرض

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تزدحم الأسواق عادة في العشر الأواخر من رمضان بالمشترين، حيث تعد هذه الأيام ذروة السوق، لكن الوضع في مدينة بنغازي يختلف عما كان عليه في الأعوام الماضية مع قلة الإقبال خصوصا في سوق الأطفال الشعبي.

وحالَ نقص السيولة وتباين الأسعار من قدرة المواطن على شراء ما يلزمه للعيد، إذ يرى مشترون أن جودة المنتجات قد لا تكون مناسبة مع أسعار عرضها، في حين يرى آخرون أنها مناسبة وفي متناول الجميع.

وفرة في العرض وقلة في الطلب تجعل من أسواق بنغازي هذا العام مختلفة عن السنوات الماضية، في وقت كانت هذه المحال التجارية تزدحم بشكل كبير في هكذا مواسم، وما بيد التجار سوى تخفيض الأسعار لضمان بيع منتجاتهم ومراعاة لظروف الناس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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