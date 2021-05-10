أسواق الملابس في بنغازي.. إقبال ضعيف رغم وفرة العرض

تزدحم الأسواق عادة في العشر الأواخر من رمضان بالمشترين، حيث تعد هذه الأيام ذروة السوق، لكن الوضع في مدينة بنغازي يختلف عما كان عليه في الأعوام الماضية مع قلة الإقبال خصوصا في سوق الأطفال الشعبي.

وحالَ نقص السيولة وتباين الأسعار من قدرة المواطن على شراء ما يلزمه للعيد، إذ يرى مشترون أن جودة المنتجات قد لا تكون مناسبة مع أسعار عرضها، في حين يرى آخرون أنها مناسبة وفي متناول الجميع.

وفرة في العرض وقلة في الطلب تجعل من أسواق بنغازي هذا العام مختلفة عن السنوات الماضية، في وقت كانت هذه المحال التجارية تزدحم بشكل كبير في هكذا مواسم، وما بيد التجار سوى تخفيض الأسعار لضمان بيع منتجاتهم ومراعاة لظروف الناس.

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