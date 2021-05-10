“اللواء 444 قتال” تقتحم 16 مقرًا للعصابات المسلحة والتي تمتهن الخطف والسرقة داخل بني وليد

نفّذت مفارز “اللواء 444 قتال” فجر الإثنين، عمليّة عسكريّة اقتحمت خلالها “16” مقرًا للعصابات المسلّحة والّتي تمتهن الخطف والسّرقة داخل مدينة بني وليد.

وأضاف حساب «اللواء 444 قتال»، على فيسبوك، في بيان، أن تلك العملية جاءت بتعليمات آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللّواء ركن “عبدالباسط مروان”، وعلى أثر هذه العملية قامت مفارز اللّواء بتحرير عدد من المختطفين وصل عددهم إلى “110” مختطفاً من جنسيات مختلفة، حيث قامت هذه العصابات الإجراميّة بخطفهم ومطالبة ذويهم بدفع الأموال مقابل حرّيّاتهم.

وأردف البيان، “إننا نطمئن أهالي المختطفين أن أبناءهم بصحّة جيّدة وسيتم تحويلهم لجهات الإختصاص”، لافتًا “ولازال جنود لواءنا البواسل مستمرّون في مهامّهم وسيقتحمون أوكار الجريمة أينما كانت وستطالهم أيدينا رغماً عنهم، وسنحقّق عدالة القانونِ فيهم ولن ندّخر جهداً لملاحقتهم مهما اختبأوا أو ابتعدوا”.

وختم البيان، “للعدالة بحول الله ناصرين وبناصية الظالمين آخذين، نهايةُ كلّ مجرمٍ أن يطالَه القانون، وسيُبصر حينها من هو أبقى أَعَدلُ الله ثمّ إرادتنا، أم ظلمه في هذه الأرض”.