الهلال الأحمر يوقع اتفاقية تعاون مع مديرية أمن بنغازي

وقعت مديرية أمن بنغازي، اتفاقية تفاهم وتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي.

وقال الهلال الأحمر، في بيان له مساء اليوم الإثنين، إن مدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، قيس الفاخري، بمقر الفرع العميد، استقبل، ونيس الشكري مدير أمن بنغازي.

وأضاف البيان، أنه تم خلال الزيارة، توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون بين الجهتين، من أجل تقديم خدمات طبية بنسب تخفيض لأعضاء الشرطة عن طريق المرافق الطبية التابعة للهلال الأحمر.

وأشار إلى أن الاتفاقية، تضم إقامة دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية والتوعية من فيروس كورونا.