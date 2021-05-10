رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتفقد دار رعاية الطفل

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الإثنين دار رعاية الطفل، ضمن مبادرة “منا وفينا”.

ورافق الدبيبة في زيارته، وزير الداخلية، والمواصلات، والاقتصـاد، والدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء.

وكان فى استقباله وزير الدولة لشؤون المرأة “حورية الطرمال” ونائبات عن مجلس النواب، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن “مصطفى الجعيبي” ومدير الدار “ليلى النويجي “.

وتجول الدبيبة، داخل أروقة الدار وملحقاتها، للاطلاع عليها وتفقد أحوال النزلاء.

واستمع الدبيبة، خلال الجولة، إلى شروح وافية من القيمين على الدار حول الصعوبات والمختنقات التي التي تواجه أداء مهامهم.

وأكد الدبيبة، في ختام الجولة، أن حكومة الوحدة الوطنية لن تدّخر جهدًا في سبيل توفير كل الإمكانيات اللازمة لنزلاء ومشرفي وعاملي الدار .