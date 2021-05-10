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إقبال على محال الزي التقليدي في ترهونة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد مدينة ترهونة إقبالاً على محال الزي التقليدي الذي بات عادة في المناسبات الاجتماعية والدينية، وخصوصاً خلال عيد الفطر المبارك.

وتختلف أسعار الزي باختلاف أنواعه بين “الزبون” و”الفرملة” و”نص خرج” و”خرج يدوي كامل” بألوان زاهية وأشكال متنوعة.

رغم دخول أزياء دول أخرى إلى السوق المحلي في ليبيا، إلا أن الإقبال نسبي على شرائها، حيث يُعد كنوع من التغيير والتنويع، فيما يبقى الزي التقليدي الوطني رغم تفاوت أسعاره حسب خامته وجودته يشهد الإقبال الأكبر عن غيره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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