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المنفي يتابع مع الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في القدس الشريف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفياً برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

واطلع المنفي، خلال الاتصال، على الوضع في الأراضي الفلسطينية والأحداث في القدس الشريف.

وقدم المنفي، تعازيه لمن سقط دفاعاً عن حرمات الأمة العربية والإسلامية، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني، ومؤكداً موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعهما اللامحدود لها حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، جدد الرئيس الفلسطيني، تهنئته للرئيس المنفي، على توليه مهامه، واطلعه على الوضع الحالي في القدس، مشيداً بدور ليبيا في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس الفلسطيني، حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومتنمنيا الازدهار لليبيا وشعبها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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