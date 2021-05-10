الجيش التشادي يعلن انتهاء العمليات القتالية ضد المتمردين

أعلن الجيش التشادي أمس انتصاره على المتمردين في شمالي تشاد، بعد شهر من العمليات القتالية التي اندلعت بالتزامن مع إعادة انتخاب الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي إتنو، الذي اغتيل في المواجهات.

وأكد قائد أركان الجيش التشادي، أبكر عبد الكريم داود، أن الجيش التشادي قام بدحر المتمردين في الشمال، واستعادة الأمن في البلاد، داعيا السكان إلى استئناف حياتهم المعتادة.

وأعلنت السلطات التشادية للصحافة اعتقال أكثر من 156 عنصرا من “جبهة التغيير والوفاق”، وضبط آليات تابعة لها.