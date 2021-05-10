وزيرة الخارجية الليبية تبحث في مالطا القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحثت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، اليوم مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي، إيفاريست بارتولو، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال اجتماع ثنائي عقدته في أول زيارة رسمية إلى مالطا.

وحسب بيان صحفي للخارجية المالطية، فقد اتفق الجانبان على أن حماية الحدود وإدارتها يمثلان أولوية فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، والأمن القومي الليبي.

كما تم التأكيد على أهمية السلام والاستقرار في إفريقيا، حتى لا تصبح ليبيا مهددة بعد الآن من حدودها مع منطقة الساحل.

الجانب المالطي أكد أيضا التزامه بتعزيز العمليات التجارية بين البلدين.

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