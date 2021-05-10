وزير الخارجية المالطي: ليبيا ليست مجرد قضية نفط وهجرة غير نظامية بل دولة ذات سيادة

قال وزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي، إيفاريست بارتولو، إن “ليبيا ليست مجرد واقع جيوسياسي أو قضية نفط وهجرة غير نظامية، بل هي قبل كل شيء دولة، ذات سيادة يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة عانوا الكثير، والذين ما زالوا يعانون نقص الكهرباء والمياه واحتياجات أخرى في الحياة اليومية”، بحسب بيان للخارجية المالطية.

وأضاف «بارتولو»، -خلال لقائه وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، أثناء زيارتها القائمة إلى مالطا- أن “بلاده ستواصل العمل من أجل السلام والاستقرار في ليبيا حتى تتمتع بثروتها الكبيرة”.

وتابع؛ البيان “تأتي هذه الزيارة في أعقاب الزيارة التي قام بها الوفد المالطي برئاسة رئيس الوزراء روبرت أبيلا، الشهر الماضي للبناء على ما تمت مناقشته في طرابلس”.

وأكد الوزير المالطي، أن “دولًا أخرى قادرة ومستعدة للمساعدة في إحداث زخم وتقدم في ليبيا، وأن مالطا تظل منفتحة لتكون بمثابة جسر بين ليبيا وبقية أوروبا لتحقيق الأمن والسلام، مما يسهم في تحقيق السلام والأمن، في البحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا”.

وأردف البيان، أن الجانبين اتفقا “على أن حماية الحدود وإدارتها تمثلان أولوية، ليس فقط فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة للأمن القومي الليبي، وتحدثا عن الحاجة إلى السلام والاستقرار في أفريقيا حتى لا تصبح ليبيا مهددة بعد الآن من حدودها مع منطقة الساحل”.

وانضم لاحقًا إلى الوزيرين، المنقوش وبارتولو، وزير المالية والتوظيف كلايد كاروانا؛ لإجراء محادثات حول أهمية بدء الرحلات الجوية بين مالطا وليبيا بهدف فتح الأبواب للتجارة والاستثمار.