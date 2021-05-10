الخارجية الأمريكية تعين السفير نورلاند مبعوثا خاصا للولايات المتحدة في ليبيا

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن سفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، سيعمل من خلال دوره الجديد كمبعوث خاص للولايات المتحدة، على قيادة الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز الدعم الدولي لحل سياسي وشامل وقابل للتفاوض تقوده ليبيا، ويتم تيسيره من خلال الأمم المتحدة.

ووفقا لبيان الخارجية الاميريكة، فإن إضافة دور المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى مسؤوليات نورلاند جاء نظرا للأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتواصل الدبلوماسي لدعم العملية السياسية الليبية التي بلغت ذروتها في انتخابات ديسمبر.

وأضاف البيان أن نورلاند سيعمل عن كثب مع الشركاء الرئيسيين لتعزيز الجهود لإبقاء العملية السياسية على المسار الصحيح، وضمان إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

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