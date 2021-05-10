منظمة حراك القوى الفاعلة تؤكد تأييدها لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وتدين الحرب الذي تشنه ضدها من قبل المليشيات والإسلام السياسي

بنغازي 10 مايو 2021 (وال)- أكدت منظمة حراك القوى الفاعلة، دعمها الكامل والوقوف إلى جانب وزير الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش في دعواتها المتكررة بضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وأدانت منظمة حراك القوى الفاعلة دعوات الإسلام السياسي والمليشيات لإقالة وزير الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش، بعد تصريحاتها ومطالباتها المتكررة بسرعة إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وقالت منظمة حراك القوى الفاعلة – في بيان – “إن منظمة حراك القوى الفاعلة وهي تحيي جهود الوزيرة الشريفة القديرة للدفاع عن الوطن ومواجهة الأعداء، ورحيل كل القوات الأجنبية بما فيها التركية ومرتزقتها، وبقية المرتزقة، فكانت داعية لسيادة ليبيا على عكس رئيس حكومتها والرئاسي، والنواب والاستشاري المؤيدين لبقاء تركيا فوق أرض الوطن الشريف”.

وتابعت المنظمة: “منظمة حراك القوى الفاعلة وهي تسمع صوتها للمليشيات والخونة والعملاء، بأننا سندافع عن توجهات السيدة نجلاء المنقوش، وهي تتعرض لحملة شرسة من تنظيم الإسلام السياسي، وقنوات التابعة لها ولدولتي قطر وتركيا، وبتحريض من المفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني الذي طالب مليشيات موالية له بالخروج لطرد الوزيرة من طرابلس، والضغط على الحكومة والرئاسي لإقالتها نتيجة لمواجهتها وزير خارجية تركيا وتصريحاتها للوزراء والسفراء الذين زاروا طرابلس، والتي تعتبر بوجود المليشيات والإخوان والمقاتلة خطر على حياة الدكتورة نجلاء المنقوش، وآن لها أن تعود لمدينتها الآمنة بنغازي العصية الأسطورة لتمارس مهامها بحرية”.

وتابع البيان: “لقد اتضحت حملة الضغوطات المليشيات وتنظيم الإخوان هي حرب بدأت منذ بداية عملها من خلال رفض توليها المنصب كأول وزيرة ليبية، بل أرادوا وجود الإخوانجية لمياء بوسدرة، فكانت الدكتورة نجلاء أكثر مدنية ودفاعًا عن تراب الوطن وفقًا لمخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، ولا يهمها صمت الحكومة والمجلس الرئاسي”. (وال) م ب

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