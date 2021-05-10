الكوني والمنقوش في غات لبحث احتياجات أهلها

كانت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، قد أجرت رفقة نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، زيارة إلى مدينة غات، تفقدوا خلالها منفذ إيسين البري مع الجزائر، حيث أكدت المنقوش أن أولى زياراتها الدولية بعد شهر رمضان ستكون إلى دولة الجزائر، لبحث ملف منفذ غات، إلى جانب مناقشة باقي مطالب غات خلال الجلسة القادمة لمجلس الوزراء.

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