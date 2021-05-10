مجالس اجتماعية من عدة قبائل تطالب بالإسراع في الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين

طرابلس 10 مايو 2021 (وال)- تقدمت لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل القذاذفة، والمقارحة، والورفلة، وأولاد سليمان، إلى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بالإسراع في لإيفاء بالتزاماتها الخاصة بقانون المصالحة والإفراج عن معتقلين سياسيين.

وطالبت اللجنة من وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بضرورة الإفراج عن السياسيين “المحتجزين قسريا”، والذين صدر قرار قضائي سابق بالإفراج عنهم خرقا لمخرجات حوار برلين الرابع وتجاوز للقانون الليبي والقانون الدولي الإنساني.

كما دعت السلطات الليبية التنفيذية والقضائية إلى الإسراع في الإفراج عن هؤلاء المعتقلين السياسيين قبل نهاية شهر رمضان، في إطار تعزيز الحوار حول المصالحة الوطنية. (وال) س خ

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