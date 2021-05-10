ليبيا الان

وقفة تضامنية بمصراتة نصرة للمسجد الأقصى وأهالي القدس إزاء اعتداءات قوات الاحتلال

تم النشر منذُ 28 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم جمع غفير من أهالي مدينة مصراتة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وقفة تضامنية نصرة للمسجد الأقصى وتضامنا مع أهالي القدس، فيما يواجهونه من اعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين، والتي سجل فيها المشاركون إدانتهم واستنكارهم لاعتداء قوات الاحتلال على المصلين، واقتحام المسجد الأقصى.

إلى ذلك، فقد حذر بيان حكومي ليبي من أن هذا الاعتداء قد ينذر بتصعيد الموقف، وبتداعيات خطيرة تهدد حياة المواطنين الفلسطينيين، ويقوض إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

يذكر أن التوتر في القدس قد تصاعد في الأسابيع الأخيرة بسبب إغلاق سلطات الاحتلال لأجزاء من البلدة القديمة، حتى وصل إلى اقتحام باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الآمنين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مفاهيمكم مقلوبه وسياساتكم تتسم بالعباطه الغباء والخبل فالمثل يقول الحره اول ما تزب تزب بيتها بيما يعني كان يفترض ان تكون هذه الوقفه ، وقفه تضامنيه مع ما نادت به وزيره الخارجيه من ضرورة جلاء القوات التركيه الغازيه للغرب الليبي ونصبت قواعد به وحولت مصراته الي المحافظه رقم 82 من محافظات تركيا لماذا مصراته ترحب بالاستعمار وتطلب منه القدوم لنصب قواعده بها فمصراته منحت ايطاليا قاعده عسكريه تحت مسمي كاذب مستشفي ميداني وباشا آغا طلب من أمريكا وتوسلها ان تآتي وتنصب قواعد بليبيا والسويحلي مصراتي هو الآخر قال كنا نستجدي في تركيا استجداء غير تعالي وأحتلينا فجيش الاتراك خير لنا من جيش ليبيا

    رد