وقفة تضامنية بمصراتة نصرة للمسجد الأقصى وأهالي القدس إزاء اعتداءات قوات الاحتلال

نظم جمع غفير من أهالي مدينة مصراتة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وقفة تضامنية نصرة للمسجد الأقصى وتضامنا مع أهالي القدس، فيما يواجهونه من اعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين، والتي سجل فيها المشاركون إدانتهم واستنكارهم لاعتداء قوات الاحتلال على المصلين، واقتحام المسجد الأقصى.

إلى ذلك، فقد حذر بيان حكومي ليبي من أن هذا الاعتداء قد ينذر بتصعيد الموقف، وبتداعيات خطيرة تهدد حياة المواطنين الفلسطينيين، ويقوض إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

يذكر أن التوتر في القدس قد تصاعد في الأسابيع الأخيرة بسبب إغلاق سلطات الاحتلال لأجزاء من البلدة القديمة، حتى وصل إلى اقتحام باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الآمنين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني.

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