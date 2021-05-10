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 بسبب الإنفلات الأمني.. أهالي سبها يوجهون نداء استغاثة لحكومة الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه عدد من مواطني مدينة سبها،  نداء استغاثة، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، نائبه الثاني، وقيادة الجيش الليبي، ووزير الداخلية والمجلس البلدي سبها؛ بسبب الإنفلات الأمني.

وجاء نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أن “مدينة سبها  تعاني من انفلات أمني رهيب وانتشار للجريمة المنظمة، حيث تسجل في كل ساعة العديد من حالات السطو المسلح والقتل من العصابات المسلحة التى تستهدف المواطنين والمقيمين في الشارع العام في وضح النهار وأمام أعين الناس، و لا أحد يستطيع أن يقاوم أو يتصدى لهؤلاء المجرمين المعروفين للجميع ، في ظل غياب تام لرجال الأمن والشرطة”.

وتابع البيان، “أن أعداد الضحايا المتزايدة لعمليات جرائم القتل التي تسجل كل يوم في مدينة سبها هي أكثر بكثير من ما ضحايا وباء كورونا”، مردفًا أن “سكان سبها يناشدونكم بالتدخل السريع لحمايتهم من سطو تلك العصابات التى عاثت في البلاد فسادا ونشرت الجريمة والخراب و الدمار “.

وختم البيان أن “الحل الأمثل لإيقاف مثل هذه الجرائم يكون بتكليف قيادات قادرة من الجيش و الشرطة  لحماية المواطنين ودعمهم بإرسال فرق من الشرطة والجيش من المناطق الاخرى لإرساء الأمن والأمان بشكل عاجل”.

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الإنفلات الأمني سبها

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • بصراحة كله كذب وإشاعات ومحاولة تهميش المنطقة من ناحية الخدمات الرءيسية من طرف ادارة الوحدة الوطنية التي تعمل فقط بشكل عنصري وقبلي حيث معظم الخدمات الرءيسية حولت لمصراتة وزوارة ومناطق الشرق بضغط عسكري
    بينما المنطقة الجنوبية وثق لها اَهلها رجال المناطق ويقومون بنشر الامن وخدمة المواطنين ومكافحة التهريب وتوفير الخدمات الرءيسية وحماية الأوقاف ومكافحة السرقة –
    وجهات أمنية في سبها وتتعاون مع جميع المواطنين بشكل وطني ويدل على المسؤلية
    فقط ما يحدث هو تهويل من الاعلام المصراتي الشرقاوي الممول من الخارج – لمحاولة تهميش اهل الجنوب اهل الصحراء وقباءل العزة والثراث والاصول الليبية

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