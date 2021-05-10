 بسبب الإنفلات الأمني.. أهالي سبها يوجهون نداء استغاثة لحكومة الوحدة الوطنية

وجه عدد من مواطني مدينة سبها، نداء استغاثة، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، نائبه الثاني، وقيادة الجيش الليبي، ووزير الداخلية والمجلس البلدي سبها؛ بسبب الإنفلات الأمني.
وجاء نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أن “مدينة سبها تعاني من انفلات أمني رهيب وانتشار للجريمة المنظمة، حيث تسجل في كل ساعة العديد من حالات السطو المسلح والقتل من العصابات المسلحة التى تستهدف المواطنين والمقيمين في الشارع العام في وضح النهار وأمام أعين الناس، و لا أحد يستطيع أن يقاوم أو يتصدى لهؤلاء المجرمين المعروفين للجميع ، في ظل غياب تام لرجال الأمن والشرطة”.
وتابع البيان، “أن أعداد الضحايا المتزايدة لعمليات جرائم القتل التي تسجل كل يوم في مدينة سبها هي أكثر بكثير من ما ضحايا وباء كورونا”، مردفًا أن “سكان سبها يناشدونكم بالتدخل السريع لحمايتهم من سطو تلك العصابات التى عاثت في البلاد فسادا ونشرت الجريمة والخراب و الدمار “.
وختم البيان أن “الحل الأمثل لإيقاف مثل هذه الجرائم يكون بتكليف قيادات قادرة من الجيش و الشرطة لحماية المواطنين ودعمهم بإرسال فرق من الشرطة والجيش من المناطق الاخرى لإرساء الأمن والأمان بشكل عاجل”.
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