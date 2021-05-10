 بسبب الإنفلات الأمني.. أهالي سبها يوجهون نداء استغاثة لحكومة الوحدة الوطنية

وجه عدد من مواطني مدينة سبها، نداء استغاثة، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، نائبه الثاني، وقيادة الجيش الليبي، ووزير الداخلية والمجلس البلدي سبها؛ بسبب الإنفلات الأمني.

وجاء نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أن “مدينة سبها تعاني من انفلات أمني رهيب وانتشار للجريمة المنظمة، حيث تسجل في كل ساعة العديد من حالات السطو المسلح والقتل من العصابات المسلحة التى تستهدف المواطنين والمقيمين في الشارع العام في وضح النهار وأمام أعين الناس، و لا أحد يستطيع أن يقاوم أو يتصدى لهؤلاء المجرمين المعروفين للجميع ، في ظل غياب تام لرجال الأمن والشرطة”.

وتابع البيان، “أن أعداد الضحايا المتزايدة لعمليات جرائم القتل التي تسجل كل يوم في مدينة سبها هي أكثر بكثير من ما ضحايا وباء كورونا”، مردفًا أن “سكان سبها يناشدونكم بالتدخل السريع لحمايتهم من سطو تلك العصابات التى عاثت في البلاد فسادا ونشرت الجريمة والخراب و الدمار “.

وختم البيان أن “الحل الأمثل لإيقاف مثل هذه الجرائم يكون بتكليف قيادات قادرة من الجيش و الشرطة لحماية المواطنين ودعمهم بإرسال فرق من الشرطة والجيش من المناطق الاخرى لإرساء الأمن والأمان بشكل عاجل”.