الدبيبة يعد بتوفير كل الإمكانيات لدار رعاية الطفل

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الاثنين، دار رعاية الطفل، وأكد أن حكومته لن تدّخر جهدًا في سبيل توفير كل الإمكانيات اللازمة لنزلاء ومشرفي وعاملي الدار.

ورافق الدبيبة في الزيارة التي جاءت ضمن مبادرة “منا وفينا”، وزراء الداخلية والمواصلات والاقتصاد والدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء.

وكانت في استقبال الوفد، وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال، ونائبات عن مجلس النواب، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن مصطفى الجعيبي، ومديرة دار رعاية الطفل ليلى النويجي.

ووفق بيان لمكتبه الإعلامي، فقد تجول الدبيبة داخل أروقة الدار وملحقاتها، للاطلاع عليها وتفقد أحوال النزلاء، واستمع إلى شروح وافية من القائمين على الدار حول الصعوبات والمختنقات التي تواجه أداء مهامهم.

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