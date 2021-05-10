«أبو جناح» يتفقد بوابة القضامة بعد تعرضها لهجوم مسلح

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبوجناح، بوابة القضامة، اليوم الإثنين، بعد أن تعرضت لهجوم مجموعة مسلحة خارجة عن القانون في 13-3-2021.

وبحسب بيان صادر عن نائب رئيس الحكومة، فإن المجموعة المسلحة، قامت باستهداف الموقع والهجوم عليه بسيارات مسلحة، وتهديد الضباط والعسكريين المتواجدين بالبوابة، وقاموا بسرقة المعدات الامنية و اعمال تخريبة للموقع .

وأكد أبوجناح، سرعة تشييد البوابة واستعادتها لقواتها والقيام بدورها في حفظ الأمن وحماية المواطنين على الرغم من كل الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية.