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«أبو جناح» يتفقد بوابة القضامة بعد تعرضها لهجوم مسلح

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبوجناح، بوابة القضامة، اليوم الإثنين، بعد أن تعرضت لهجوم مجموعة مسلحة خارجة عن القانون في 13-3-2021.

وبحسب بيان صادر عن نائب رئيس الحكومة، فإن المجموعة المسلحة، قامت باستهداف الموقع والهجوم عليه بسيارات مسلحة، وتهديد الضباط والعسكريين المتواجدين بالبوابة، وقاموا بسرقة المعدات الامنية و اعمال تخريبة للموقع .

وأكد أبوجناح، سرعة تشييد البوابة واستعادتها لقواتها والقيام بدورها في حفظ الأمن وحماية المواطنين على الرغم من كل الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية.

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أبوجناح بوابة القضامة تعرض تفقد هجوم مسلح4

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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