السني يطلع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستجدات الشأن الليبي

اطلع مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، ظهر اليوم الاثنين، رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية، السفير فولكان بوزكير، على آخر مستجدات الشأن الليبي والمنطقة.

وأوضحت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن السني بصفته نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بحث مع رئيسها السفير فولكان بوزكير أيضا سبل دعم وتعزيز دور المجتمع الدولي في ما تم التوصل إليه من توافقات محلية ودولية وتحديد آليات دعم الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة في خارطة الطريق ملتقى الحوار الليبي وقرار مجلس الأمن 2570 في 24 ديسمبر المقبل.

وأضافت البعثة الليبية أن اللقاء الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك جرى خلاله كذلك مناقشة أجندة اجتماعات وأولويات رئيس الجمعية العامة للدورة الـ75 خلال الفترة المقبلة وكيفية تنسيق الجهود المشتركة لإدارة وتسيير اجتماعات الجمعية العامة المختلفة بشكلٍ فاعل ومثمر.

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