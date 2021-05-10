سرقات جديدة تطال شبكة الكهرباء في عدة مناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الإثنين، عن تعرّض شبكتها لعدة سرقات جديدة في استمرار لحوادث التعدي على مُكونات الشبكة، الأمر الذي يفاقم أزمة الكهرباء في البلاد.

وكشفت الشركة في بيان عن سرقة أسلاك كهرباء ضغط عالي على خط الصابون من 30 الرقدالين، بمسافة 650 متراً بدائرة توزيع رقدالين التابعة لإدارة توزيع الساحل.

كما تم سرقة أسلاك كهرباء على خط زيات من 30 الجمال مسافة 300 متر، بإدارة توزيع الجفارة، ما أدى ذلك إلى فقد التغذية على نحو 6 محولات.

وكذلك تمت سرقة كابل حجم 95 ضغط منخفض مسافة 17 متراً، على خط التحدي بدائرة توزيع الكريمية التابعة لإدارة توزيع طرابلس.

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