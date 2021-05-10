المنفي يجري اتصالا هاتفياً مع رئيس السلطة الفلسطينية

أجرى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الاثنين اتصالا هاتفياً برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اطلع خلاله على الوضع في الأراضي الفلسطينية والأحداث في القدس الشريف.

وقالت صفحة المجلس الرئاسي على الفيسبوك إن المنفي قدم تعازيه لمن سقط دفاعاً عن حرمات الأمة العربية والإسلامية، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني، ومؤكداً موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعهما اللامحدود لها حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه جدد الرئيس الفلسطيني تهنئته للرئيس المنفي على توليه مهامه، وأطلعه على الوضع الحالي في القدس، مشيداً بدور ليبيا في دعم القضية الفلسطينية، ومؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومتمنيا الازدهار لليبيا وشعبها.