لجنة الطاقة بالبرلمان تناقش مع فريق خبراء من بعثة الأمم المتحدة ملف الكهرباء

اجتمعت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، مساء الإثنين، مع فريق خبراء من بعثة الأمم المتحدة عبر الاتصال المرئي.

وضم الاجتماع، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ”عيسى العريبي” وأعضاء اللجنة وهم “يوسف كاليكوري _ عائشة الطبلقي _ إبراهيم كرنفودة” وبحضور رئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجدد سابقاً بالحكومة المؤقتة فخري المسماري.

وتمثل فريق خبراء الأمم المتحدة في الوكالة الأمريكية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتناول الاجتماع، إحاطة مقدمة من الخبراء الدوليين للجنة الطاقة والموارد الطبيعية بشأن وضع الكهرباء في ليبيا، المشاكل والحلول الممكن تنفيذها على المدى القصير والمتوسط.

ورحب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بهذه الإحاطة، مؤكداً أن دور اللجنة تشريعي رقابي على الجهات التنفيذية، مبديا في الوقت نفسه حرص اللجنة على التعاون مع فريق الخبراء والتواصل مع الشركة العامة للكهرباء.

وأكد “العريبي” أن هذا يعتبر أول اجتماع حقيقي للجنة منذ سنوات نتيجة الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، معبراً عن امتنانه وشكره للفريق ولكل أعضاء لجنة الطاقة والموارد الطبيعية.

وأوضح ”العريبي” أن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، ستجتمع قريباً لدراسة ومناقشة هذه الإحاطة وإبداء الملاحظات حولها لإمكانية تنفيذها لحلحلة مشكلة الكهرباء في ليبيا.