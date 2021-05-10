السني: طالبت الأمم المتحدة بتحديد آليات إنجاح الانتخابات في ليبيا

قال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، الطاهر السنى، إنه التقى “فولكان بوزكير” رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 75.

وأضاف السني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” ناقشنا الشأن الليبي والمنطقة وبحث سبل دعم وتعزيز دور المجتمع الدولي في ما تم التوصل إليه من توافقات محلية ودولية، وتحديد آليات دعم الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، في خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي وقرار مجلس الأمن 2570 في 24 ديسمبر المقبل.

من ناحية أخرى، تم نقاش أجندة اجتماعات وأولويات الرئيس الفترة المقبلة وكيفية تنسيق الجهود المشتركة لإدارة وتسيير اجتماعات الجمعية العامة المختلفة بشكلٍ فاعل ومثمر، وفقا للسني.

وتابع:” نشكر الهند لإدارتها جلسة لجنة العقوبات اليوم، ونتمنى أن يترجم التوافق الإيجابي الذي ظهر في مداخلات الدول والتي بلغت 35، إلى تطبيق عملي وملموس على الأرض، وتنتهي سياسة الكيل بمكيالين والتدخلات السلبية وأن يلتزم الجميع بتطبيق القرارات الأممية ومحاسبة المعرقلين في الداخل والخارج”.