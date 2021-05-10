إطلاق مبادرة لم الشمل لتجاوز الاختلافات وإرساء قواعد المصالحة ببني وليد

أطلقت عدد من منظمات المجتمع المدني والشباب في مدينة بني وليد، خلال حفل إفطار جماعي بمركز المدينة بحضور جمع من مسؤولي القطاعات والأعيان والأهالي والجالية الأفريقية بالمدينة.

أطلقت مبادرة لم الشمل، تحت شعار، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، التي تهدف إلى تجاوز الاختلافات بين مختلف الأطراف والمكونات الاجتماعية، وإرساء قواعد الصلح والمصالحة.

وفي هذا الصدد أكد عضو اللجنة المنظمة للحفل، هيثم بن لامه، لقناتنا، أن شباب مدينة بني وليد يرحبون بأي مبادرات وطنية لعقد ملتقى يضم كافة المدن والمناطق دون استثناء بغية دعم العملية السياسية واستقرار وأمن البلاد.

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