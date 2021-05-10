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صلاح بادي لأهل القدس: اصبروا والنصر قادم

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه المطلوب دوليا المدعو صلاح بادي، رسالة إلى أهل القدس، من مدينة مصراتة، طالبهم خلالها بالصبر، قائلًا: “النصر قادم”، على حد قوله.

وقال «بادي» في مداخلة تلفزيونية على قناة فبراير، الناطقة بما يسمى ثوار فبراير،  ” القبلة الأولى في بيت المقدس في فلسطين يتعرضون لاضطهاد، وتقول لهم من هذه الأرض ومن هذا المكان ومن هذه المدينة الصامدة والثابتة من مدينة مصراتة نحي الأبطال الصامدين في الأقصى في القدس في الضفة الغربية في غزة، نحن لا نريد أن نقول لكم خطابات أو كلمات ولكن نقول لكم  اصبروا واصمدوا فإن المؤامرة كما هي عليكم هي علينا على أرضنا وفي بلادنا”.

وتابع؛ مواصلا رسالته لأهل فلسطين” ونحن نتمنى أن نقاتل معكم كتفًا إلى كتف، ولن نترككم بإذن الله،   والنصر قريب ونحن رجال ثابتون وضد المؤامرة العالمية، وضد صفقة القرن، اثبتوا واصمدوا النصر قادم من عند الله”.

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القدس صلاح بادي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • بالنسبه للمجاهد بادي فقد قام بدوره الوطني أن أحرق مطار طرابلس وخرج علينا عبر الشاشات يكبر الله علي الانجاز الذي لم يسبقه اليه أحد ولكن البعض قد أختلط عليه الآمر وحصل لبس لديه علي صلاح بادي يوم ظهر يكبر كان في أعتقاده أنه يخوض حرب تحرير القدس وعندما افاق من غيبوته قال أنا وين فقالوا انت في طرابلس مش في فلسطين وقال انا شنو درت فقالوا انت احرقت مطار بلادك يا عيوني وليس مقر الكنيست الصهوني وتكبرك كان علي الفاضي وليس عن بطوله

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  • انت حمار ياحمار فانت والغريانى من كلاب الصهاينة تقدمون خدمات جليلة لاسرائيل وتجنى ثمارها الان حيث تسعى اسرائيل لبناء الهيكل على انقاض المسجد الاقصى ولو قرأت كل التوقعات بزوال اسرائيل لعلماء سنة وشيعة قالوا انها عام 2022 واسرائيل تعلم جيدا انه لو توحد المسلمون تزول اسرائيل خلال ايام لهذا وجدوا ضالتهم فى الخوان امثال هذا البغل صلاح بادى وسخروا لهم ابواق تمولها اسرائيل فمن الذى يمول قنوات الخرفان فى تركيا طبعا قطرائيل ومن يشرف عليها اعلاميا طبعا عزمى بشارة عضو ااكنيست الاسرائيلى السابق ومستشار امير قطر القذر للاعلام .
    اتفووووه عليك غبى اما دور تركيا فى التعاون العسكرى مع اسرائيل فلا يخفى على احد من اول الحديد والاسمنت المستخدم فى بناء الجدار العازل والمستطونات الى الملابس الداخلية لجنود الاحتلال الذين يقتلوا الشعب الفلسطينى اتفووووه عليك غبى خاصة ان شيخك الغريانى اعلن انه تعلم الاسلام على يد يهودى هولندى وانت على مذهب الغريانى كلب لليهود

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