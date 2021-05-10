صلاح بادي لأهل القدس: اصبروا والنصر قادم

وجه المطلوب دوليا المدعو صلاح بادي، رسالة إلى أهل القدس، من مدينة مصراتة، طالبهم خلالها بالصبر، قائلًا: “النصر قادم”، على حد قوله.

وقال «بادي» في مداخلة تلفزيونية على قناة فبراير، الناطقة بما يسمى ثوار فبراير، ” القبلة الأولى في بيت المقدس في فلسطين يتعرضون لاضطهاد، وتقول لهم من هذه الأرض ومن هذا المكان ومن هذه المدينة الصامدة والثابتة من مدينة مصراتة نحي الأبطال الصامدين في الأقصى في القدس في الضفة الغربية في غزة، نحن لا نريد أن نقول لكم خطابات أو كلمات ولكن نقول لكم اصبروا واصمدوا فإن المؤامرة كما هي عليكم هي علينا على أرضنا وفي بلادنا”.

وتابع؛ مواصلا رسالته لأهل فلسطين” ونحن نتمنى أن نقاتل معكم كتفًا إلى كتف، ولن نترككم بإذن الله، والنصر قريب ونحن رجال ثابتون وضد المؤامرة العالمية، وضد صفقة القرن، اثبتوا واصمدوا النصر قادم من عند الله”.