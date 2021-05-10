الحبري لـ218: اللجنة الفنية تطلب تأجيل اجتماع “إدارة المركزي”

كشف نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، في تصريح خاص لقناة “218” عن طلب تقدّمت به اللجنة الفنية إلى مجلس الإدارة بشأن تأجيل الاجتماع إلى ما بعد شهر رمضان.

وأضاف الحبري أن طلب التأجيل لدراسة الوضع الاقتصادي وتطويره وإيجاد حلول واضحة يُمكن الاعتماد عليها مستقبلا؛ لتعزيز السياسة النقدية والاقتصادية.

وكان الحبري قد دعا في وقت سابق محافظ مصرف ليبيا المركزي لعقد اجتماع عبر الإنترنت؛ لبحث ودراسة السياسة النقدية وتعزيز قيمة الدينار أمام السلع قبل أن يتم تأجيله.

وعقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أول اجتماع مُوحّد له في ديسمبر الماضي عبر الإنترنت، عقب انقسام دام لسبع سنوات نتج عنه تراجع قيمة الدينار وتدني مستوى الخدمات المصرفية.

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