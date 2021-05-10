مصرف الصحاري: إيداع منحة الزوجة والأبناء لشهور يناير وفبراير ومارس بحسابات المستفيدين 

أكد مصرف الصحاري، مساء الاثنين، إيداع منحة الزوجة والأبناء لشهور يناير وفبراير ومارس من العام الجاري بحسابات المستفيدين في كافة فروع المصرف بمختلف مناطق البلاد.

وقال فرع المصرف بعين زارة عبر صفحته على «فيسبوك»، في بيان، إن “إدارة المصرف ستشكل فريق عمل في المناطق الشرقية والجنوبية والغربية والوسطى تتولى استقبال استفسارات الزبائن الذين لم تودع لهم المنحة في حساباتهم، وذلك نتيجة أخطاء في البيانات المستلمة ليتم معالجاتها وتنزيلها بالشكل الصحيح”.

وأوضح البيان؛ أن “المنحة للأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة فقط ولمدة ثلاثة أشهر فقط من هذه السنة، المستلمة من وزارة الشؤون الاجتماعية”، مؤكدا أن “المنحة تم تنزيلها لزبائن مصرف الصحاري بكامل فروعه وليس لعين زارة فقط”.

وقال المصرف إنه “يمكن للزبائن سحب المنحة نقدا من أي فرع لأن السيولة متوفرة في كل الفروع، أو شحنها في بطاقة بديل أو بطاقة نقود أو شحنها في خدمة سداد حسب رغبته”.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، قد أكدت “بدء صرف ثلاثة أشهر من منحة الزوجة والأبناء إلى مستحقيها عبر المصارف، في السادس من مايو الجاري، من مختلف المصارف التجارية، مطمئنة بقية الشرائح المشمولة بالمنحة وفقا للقانون رقم (27) لسنة 2013 بأن الجهود ما زالت مستمرة من أجل صرف المنحة لهم في أقرب الآجال”.