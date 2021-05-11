الشهوبي يبحث مع السفيرة الفرنسية سبل التعاون في مجال المواصلات والنقل

ناقش وزير المواصلات، محمد الشهوبي، خلال لقائه سفيرة فرنسا، بياتريس دو هلين، سبل التعاون بين البلدين في مجال المواصلات والنقل.

وحسب المكتب الإعلامي للوزارة المواصلات، فقد نقلت السفيرة رغبة بلادها في مساعدة ليبيا على النهوض ودعم الاستقرار، مؤكدة أن فرنسا متهمة بالشأن الليبي، ومتحمسة للمساعدة بما تملك من خبرات.

من جانبه أكد الشهوبي أن الحكومة قامت بتوحيد مؤسسات الدولة في زمن قياسي، مشيرا إلى أن تفعيل العقود التي أبرمت في السابق لتنفيذ مشروع مطار طرابلس العالمي، ومطار مصراتة وبنينا، إضافة إلى المطارات بالمنطقة الجنوبية، وأعمال الطرق والجسور والموانئ جار تنفيذها من قبل الشركات المختلفة.

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