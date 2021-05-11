“البهيليل”: فرق التطعيمات ستعود للعمل بعد عيد الفطر  وستتوفر كميات أخرى من اللقاح

أكد المدير التنفيذي للتطعيمات بإدارة الرعاية الصحية طرابلس، د.الصادق مفتاح البهيليل، أن “فرق التطعيمات تواصل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للمستهدفين الذين يتزايدون يوميا”.

وقال «البهيليل»، في تصريحات صحفية، إن “الإقبال على التسجيل متواصل، والمسجلون الذين تغيبوا عن تلقي تطعيماتهم في موعدها عليهم التوجه لمراكزهم لشرح أعذارهم والحصول على اللقاح”.

وأضاف أن “تنفيذ الحملة يتم عبر المراكز الصحية والمستوصفات وعن طريق الفريق الميداني الذي يطعّم كبار السن في بيوتهم، وسنستمر ليومين قادمين إلى حين نفاد الكميات المتبقية من المخصص للبلدية”.

وتابع؛ «البهيليل»، أن “الفريق سيعود للعمل بعد عيد الفطر، وستتوفر كميات أخرى من اللقاح، ولا مخاوف من تأخر الحصول على الجرعة الثانية بعد تلقي الأولى، ويشترط عدم تلقي الثانية إلا بعد مرور 3 أسابيع على الأولى”.

وختم موضحًا؛ “نعطي اللقاح لمن هم أقل من 50 سنة ويرغبون في قصد السعودية للعمرة، وسنشرع في استقبال الراغبين في الحج بعد عيد الفطر باعتباره شرطا أساسيا مفروضا من السعودية”.