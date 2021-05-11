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وزيرة شؤون المرأة تتفقد دار رعاية الطفل عقب إقامتها مأدبة إفطار لنزلائها

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أقامت وزيرة الدولة لشؤون المرأة «حورية الطرمال»، الإثنين، مأدبة إفطار على شرف نزلاء دار رعاية الطفل، ضمن مبادرة «منا وفينا».

وحضر المأدبة، كل من وزير النفط والغاز، ووزير البيئة، بالإضافة إلى عدد من عضوات مجلس النواب،  ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومدير الدار والعاملين والمشرفين عليها.

وأكدت « الطرمال»، أن مشاركة النزلاء الإفطار في هذا الشهر الكريم، هو أقل ما يمكن تقديمه لهم، مؤكدة حرصها الدائم لمساندة ودعم هذه الشريحة من المواطنين بشكل دائم.

وفي ختام المأدبة، قامت «الطرمال»، والضيوف بجولة تفقدية داخل أروقة الدار وملحقاتها، للاطلاع عليها وتفقًد أحوال النزلاء.

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إقامة تفقد دار رعاية الطفل مأدبة إفطار نزلاء وزيرة شؤون المرأة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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