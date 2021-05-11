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رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي يلتقي الدبيبة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل مصطفى الجعيبي، رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، مساء الإثنين، ضمن مبادرة “منا وفينا” رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بدار رعاية الطفل طرابلس.

وبحسب إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، فإن الدبيبة رافقة وزير الداخلية، ووزير المواصلات، ووزير الاقتصـاد، ووزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقال رئيس الحكومة بجولة تفقدية داخل أروقة الدار وملحقاتها، للاطلاع عليها وتفقد أحوال النزلاء.

واستمع الدبيبة، خلال الجولة،  إلى شروح وافية من القائمين على الدار حول كل  الصعوبات  التي تواجه أداء مهامهم.

وأكد رئيس الحكومة، في ختام الجولة، أن حكومة الوحدة الوطنية  لن تدّخر جهدًا في سبيل توفير كل الإمكانيات اللازمة لنزلاء ومشرفي وعاملي الدار.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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