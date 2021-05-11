فريق من وزارة الداخلية يشارك في المؤتمر الوزاري لإدارة تدفقات الهجرة

أخبارليبيا24

شارك الفريق المكلف وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في فاعليات المؤتمر الوزاري لإدارة تدفقات الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المنعقد في العاصمة اليرتغالية لشبونة.

وناقش الفريق عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة خلال الاجتماع الإثنين مع المشاركين في المؤتمر عديد من القضايا التي من شأنها تطوير التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في مجالات الحد من تدفقات الهجرة من وإلى ليبيا.

واستعرض الفريق سبل التنسيق والتعاون في مجال تطوير قدرات منظومة خفر السواحل والمراقبة الحدودية للمنافذ البحرية، والبرية والجوية.

وأوضح الفريق الفني المشارك الممثل لوزارة الداخلية الليبية الأوضاع الاستثنائية للمهاجرين الموقوفين بمراكز إيواء المهاجرين والعراقيل التي تواجه أوضاعهم الإنسانية وتهيئة الظروف الصحية والنفسية لهم تمهيداً لترحيلهم.

وجدد الفريق الفني المشارك استعداد وزارة الداخلية التام للتعاون مع فرق وبعثات المنظمات الإنسانية المحلية والدولية المعنية، من أجل العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث.

يشار إلى أن مشاركة الفريق المكلف جاءت بناءً على دعوة وجهت من قبل وزير الداخلية البرتغالي إدوارد كابريتا إلى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن.