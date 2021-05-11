ضرب بالأيادي داخل حزب العدالة والبناء وصوان يطرد خصومه من مقر الاجتماعات 

أكد مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية لـ “الساعة 24″ على أن رئيس حزب العدالة والبناء ” محمد صوان ” قام بتأمين مقر الحزب في منطقة بن عاشور وسط العاصمة طرابلس بمساعدة إحدى المليشيات المسلحة لإبعاد خصومه والمناوئين له من أعضاء الحزب.

وكشف ذات المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لدواعي أمنية، بأن عناصر من مليشيا مسلحة موالية لـ ” محمد صوان ” تهجمت على رئيس الهيئة القيادية بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا ” نجاة شرف الدين ” بعد قرار إعفاء ” فرج العماري ” من الهيئة القيادية .

وأوضح ذات المصدر وقوع ضرب بالايادي في مقر حزب العدالة والبناء بين أعضاءه بمنطقة بن عاشور على خلفية تحديد موعد المؤتمر العام للحزب والاستعداد لانتخاب رئيس جديد خلفاً لـ ” محمد صوان “.

وأكدت مصادرنا من داخل حزب العدالة والبناء رفض رئيسه ” محمد صوان ” الانصياع لقرارات وتعليمات الهيئة العليا بالحزب التي تمثل التيار الاصلاحي داخله بحسب وجهة نظر ذات المصادر التي أوضحت بأن الهيئة العليا بالحزب تعتبر بحسب نظامه الأساسي هي أعلى سلطة رقابية وتشريعية داخله.