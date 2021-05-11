أبرز ما جاء في اجتماع المجلس البلدي مع المكونات الاجتماعية في سرت

عُقد بمجمع قاعات واقادوقو الاجتماع التقابلي للمجلس البلدي سرت مع الأجهزة والمؤسسات والقطاعات والشركات والمكونات الاجتماعية بالبلدية. بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية وعميد بلدية سرت مختار المعداني وعدد من اعضاء المجلس والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

وأوضح محمد الأميل أن الاجتماع استهل بآيات بينات من الذكر الحكيم عقبها ترحيب بالضيوف الحاضرين للاجتماع التقابلي على رأسهم نائب مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية ورؤساء القطاعات والشركات وممثلو المكونات الاجتماعية.

هذا ورحب عميد بلدية سرت مختار المعداني بكافة الحضور طالباً الحديث وطرح التساؤلات بكل صراحة وشفافية.

فيما أكد عضو مجلس النواب عن مدينة سرت على ضرورة العمل على ترميم البيت الداخلي والدفع باتجاه المصالحة الوطنية وكذلك التنسيق مع كافة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية على زيارة المدينة والتعجيل بحل كافة الإشكاليات بها. والعمل على فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وتحقيق المصالحة الوطنية وإعمار مدينة سرت وتكاتف أهالي سرت للتعاون مع مجلسهم لخدمة المدينة، مؤكدا تعاونه لتذليل العراقيل التي تواجه كافة القطاعات والمصالح بسرت.

وشدد رئيس المجلس الاجتماعي لبلدية سرت مفتاح مرزوق على ضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة والعمل يدا واحدة من أجل المصلحة العامة للمدينة وأن المدينة ستكون دافعة وحاضنة لكل ما من شأنه أن يعجل بالمصالحة الوطنية.

ونوه بعض الحاضرين من رؤساء القطاعات وأعيان المكونات الاجتماعية إلى عديد من النقاط الهامة ألا وهي ضرورة التركيز على معيار الكفاءة في اختيار المناصب المختلفة بالبلدية وأيضا التطرق لبعض الملفات الهامة منها ملف السجناء والمهجرين وكذلك ضرورة تفعيل عمل بعض الجهات الحيوية بالبلدية وعلى رأسها مطار سرت.

وأكد عميد بلدية سرت وأعضاء المجلس على أن المجلس سيقوم بالتنسيق الفوري والعاجل مع جهات الاختصاص للاستفادة من هذه المرحلة التي تشهد توحيدا في المؤسسات والسلطة الرسمية في الدولة لإعادة الإعمار والتنمية داخل البلدية.

ختاما أشار عميد بلدية سرت مختار المعداني على حرصه الكامل لدعم الانتخابات البلدية القادمة وضرورة الدفع باتجاه الاستقرار العام والسلم المجتمعي داخل البلدية.