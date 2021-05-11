الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بالإفراج عن دفعات من المعتقلين والسجناء

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

11 May, 2021

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا بالإفراج عن دفعات من المعتقلين والسجناء من سجني قرنادة والكويفية من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، وتثمن التزامها المعلن بمزيد من الإفراج خلال شهر رمضان.

وأكدت اللجنة على أهمية مثل هذه الخطوات في دعم جهود إحلال السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية في ليبيا، مطالبة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والقيادة العامة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفياً والكشف عن مصير المختطفين والمختفين قسريا.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراء حيويا لبناء الثقة فيما بين جميع الأطراف ويسهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان باعتبارها أساسا ضروريا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.