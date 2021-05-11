العلاقي: وقوفنا مع تونس فعل أخلاقي وعمل وطني بامتياز

طالب وزير العدل خلال فترة المجلس الوطني الانتقالي محمد العلاقي رؤساء المجلس الرئاسي، والنواب، والحكومة، بعدم التردد في مساعدة الأشقاء في تونس.

وقال «العلاقي»، في تدوينة له عبر فيسبوك، «رئيسا المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، ورئيس الحكومة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.. لا تترددوا في مساعدة أشقائنا في تونس، ذلك يمليه عليكم الواجب الوطني والأخلاقي».

وأضاف «بصراحة تونس أولى من جميع الدول التي قدمنا لها ودائع فيما سبق.. معا لنتكاتف جميعا بدعم الأشياء في تونس والوقوف مع تونس فوق أنه فعل أخلاقي هو أيضا عمل وطني بامتياز».